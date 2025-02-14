HPV補種首階段參與率僅66%　學校稱時間表緊湊拒絕

衞生署去年展開人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗補種計劃，斥資購入18萬支人類乳頭瘤病毒（HPV）疫苗，預計可為逾5萬名女中學生免費接種兩至三劑疫苗。當局邀請全港約530間學校，約5.2萬名學生參加補種計劃，惟參與學校僅得352間，約佔66%。有27間學校選擇不參加計劃，151間學校未有回覆，佔全港學校5%及29%，原因主要涉及「學期時間表緊湊」、「缺乏人手」等。議員葛珮帆及林哲玄就認為學校應更踴躍參與計劃，保障學生，而衞生署亦要盡早公布計劃第二及第三階段的詳情，同時加強與校方溝通及宣傳等工作。

葛珮帆指出，現時接種HPV疫苗的價錢並不便宜，兩劑疫苗動輒耗費約3,000港元以上，令基層家庭難以負擔，形容政府提供免費HPV疫苗接種是德政。她認為，當局及學校均有責任做好推廣及教育工作，向家長及學生講解打HPV疫苗的重要性，盡量呼籲學生接種，保障其健康。而學校也有責任為學生安排接種，不能因太忙或不夠人手等原因，而選擇不參加補種計劃，剝奪學生接種HPV疫苗的機會。

本身是醫生的議員林哲玄就表示，子宮頸癌由人類乳頭瘤病毒感染引致，而疫苗能有效抵禦病毒感染，從而預防子宮頸癌。除子宮頸癌外，HPV病毒更可誘發陰道、外陰和肛門的癌前病變或癌症。而現時兒童免疫接種計劃提供的9價疫苗，覆蓋引致大部分子宮頸癌的HPV病毒，且相當安全，有效率亦高於90%，一般副作用輕微。

林續指，第一階段補種計劃只有66％學校報名，而參加學校接種比例亦不高，情況未如理想。他表示明白學校重視課程，但疫苗接種能讓同學保護自己健康，既是醫療行為，也是健康教育，希望學校踴躍參與。