內地去年起訴電騙犯罪近8萬人 同比增逾50%

最高人民檢察院周五（14日）通報去年全面深化檢察改革工作情況，在維護國家安全和社會穩定方面，全國檢察機關共批准逮捕各類刑事犯罪75萬多名疑犯，對163萬多人提起公訴。檢方會同最高人民法院、公安部制定依法打擊跨境電訊網絡詐騙犯罪工作意見，起訴近8萬人，同比增逾50%。

在健全服務經濟社會高質量發展機制方面，最高檢聯合12家單位先後印發18批共136個典型案例，涵蓋長江保護修復、土地執法查處、水安全、鐵路沿線安全環境治理、根治欠薪、婦女兒童權益保護等領域。在健全服務保障和改善民生機制方面，最高檢與6部門聯合發布《關於建立完善性侵害未成年人刑事案件「一站式」辦案救助機制的意見》，推動一次性完成對未成年被害人的人身檢查等取證工作，防止「二次傷害」。此外，依法懲治低齡未成年人嚴重暴力犯罪，推動加強專門教育、專門矯治工作等。

最高檢去年會同最高人民法院制定實施《關於規範辦理民事再審檢察建議案件若干問題的意見》，對民事審判活動違法提出4萬件檢察建議，採納率超過90%。最高檢又健全民事執行檢察監督機制，督促依法糾正6,000餘宗虛假訴訟，起訴虛假訴訟犯罪逾800人。