議員打斷「財尺」　冀政府早日回復收支平衡

有議員關注新一份《財政預算案》的內容，指財赤趨勢持續，或會導致國際評級機構檢討香港的信用評級。

政府的財赤問題，已對營商信心產生負面影響。有議員今日(14日)在政府總部連接金鐘海富中心的行人天橋，把手持的道具尺打斷，寓意打破財赤困境；又高舉算盤計數，象徵政府須清晰解釋現時財政情況，公布滅赤路線圖，以恢復市民及投資者信心。

議員陳仲尼關注新一份《財政預算案》的內容，若果財赤趨勢持續，或會導致國際評級機構檢討香港的信用評級，影響企業和個人在港投資。因此，政府需清晰公布滅赤路線圖，向公眾闡釋當前財政狀況。他指外匯基金近年均獲得超過2000億元的投資收入，由2017/18年至2024/25年的8年內，政府經常性公共開支急增56.4%，但外匯基金回撥機制仍停留在2007年前的機制。他建議在不影響外匯基金保衞聯繫匯率的前提下，建議檢視回撥機制及方程式是否有與時俱進的空間。

除了當眾打斷「財尺」，陳仲尼還向路過的市民派發比特幣和博彩籌碼外形的朱古力金幣。他主張當局增加新的體育博彩項目如籃球，既可遏抑非法賭博，也能為庫房帶來額外博彩稅收益；又建議加快實施以港幣計價、使用多元資產作為抵押物的穩定幣，推動金融創新，增加財政收入。