法官陳嘉信投訴不成立　小組：雖9成抄襲但結論出自陳官手筆

司法機構於昨日(13日)公布兩宗針對法官的投訴之調查結果，被投訴的包括高院法官陳嘉信及裁判官林希維，兩宗投訴均不成立。有關陳嘉信法官的投訴，投訴人指陳官的判詞涉「司法抄襲」，負責調查的專責法官小組認同該判詞確有大量抄襲原告陳詞，但非完全無差別地抄襲和接納原告陳詞，亦非沒有獨立思考履行其司法職能。陳官早前亦曾被上訴法庭批評司法抄襲，而終院首席法官張舉能就是次投訴指大篇幅的司法抄襲應堅決避免，需對法官提供適當指導。

針對陳嘉信法官的投訴，是有關一宗泥水工程商疑遭分判商討債滋擾，要求延續民事禁制令的民事案件，投訴人是該案的被告。陳官就該案頒發永久禁制令，分判商亦須賠償10萬港元。分判商指陳官大篇幅抄襲原告陳詞，且未獨立分析案件。專責法官小組指，雖認同判詞有9成以上是抄襲原告陳詞，但裁斷及結論絕大部分均出自陳官手筆，反映法官曾作出分析，亦表明法官曾對證據及相關法律進行獨立評核及分析。

專責法官小組亦注意到，陳官曾因早前的一宗案件，被上訴法庭批評司法抄襲，陳官亦分別被終院及高院首席法官作出嚴肅訓誡，並承諾不會再犯。而本案則發生於上述事件之前，小組認為亦應再次提醒陳官，應避免類似做法。終院首席法官張舉能亦指判詞中出現過多「司法抄襲」，會令人質疑法官有否獨立思考，故除非有例外情況，應盡量避免。

有開針對裁判官林希維的投訴，涉及2019年11月11日馬鞍山一名男子遭點火焚身前，一對夫婦涉以粗言指罵該男子的案件。林官經審訊後裁定該對夫婦在公眾地方作出擾亂秩序的行為罪脫，律政司作案件呈述上訴並得直，林官重新裁定夫婦罪成，各判囚5個星期。有人投訴林官立場偏頗，錯誤判定夫婦無罪。專責法官小組則認為審訊過程，林官沒有表達任何令人合理地認為不當或帶有政治傾向性的言論，且沒有偏頗，故投訴不成立。