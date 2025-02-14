中大醫院順延還款獲政府支持　議員質疑「2037年都肯定還唔到」

中文大學醫院前年獲批以「2+3年」順延政府提供的40.3億港元貸款，首兩年順延還款期下月屆滿，有關安排於今日（14日）立法會衞生事務委員會討論。衞生官員表示，中大醫院積極發展套餐式收費，並超額完成服務契約，其財務狀況正逐步改善，惟目前仍不足以維持還款。他強調，政府與校方都希望中大醫院能取得成功，讓市民，尤其是中產階層受惠，故支持院方尋求批准餘下3年貸款順延。他又提到，若中大醫院不能於指定時間按合約還款，政府最壞打算會收回醫院，包括土地和建築物。有議員質疑院方年年估高收益，肯定「2037年都還唔到」。

中大醫院行政總裁馮康指，院方業務持續增長，2024至25年上半年度總收入按年增加約3成，有信心未來進一步上升。同時，院方亦超額完成所有支持政府醫療改革的服務承諾，並會按地契要求，陸續將餘下住院病床投入服務，由目時約300張，於2027年10月前增加至超過500張。他預計未來數年醫院現金流將非常緊張，中大與院方將加強財務管理，持續開源節流。他續指，院方現時聘請很多大學教授或資深醫生提供服務，確保醫療質素，並減低手術後遺症，讓套餐價不蝕本，並控制人手，有需要才進行聘請，冀控制成本。

會上多名議員質疑院方未來的現金流仍然無法應付還款。議員田北辰指出，院方推算今年度蝕5.4千萬，較上年度所蝕的3.1億大幅收窄。院方推算今年下半年度將賺2.3千萬，而去年下半年度仍蝕1.4億，即要達致院方目標，今年度要轉虧為盈賺多1.7億，直言「天方夜譚」。他續指，按照院方每年估高收入1.5億的推算，「肯定2037年都未還清貸款」，「2047我都覺得還唔到」，建議只順延還款半年。