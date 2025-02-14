太空油刊憲列毒品　機構辦講座路演等提升公眾認識

政府今日(14日)刊憲，將「太空油」的主要成分依托咪酯及其3種類似物列為毒品，即日生效。為提高公眾對「太空油」的了解，香港執業藥劑師協會舉辦「第一屆香港藥劑法律公眾教育嘉年華」，藥劑師及藥劑法律專業人士將為學校、協會和公眾進行路演，提供免費的公眾教育講座和教育遊戲，以增加社會對藥學法和藥物法規的認識。

香港執業藥劑師協會介紹，抗毒藥劑師團隊將利用抗毒犬小財及小寶作為教育大使，在社交媒體分享資訊。公共教育計劃的首個主題是「藥劑師抗毒犬小財小寶向太空油說『Know』」，以提高對太空油及其影響，以及規範其銷售和使用的法律的認識和理解水平。協會亦已推出公眾詢WhatsApp熱線，供公眾查詢有關太空油的問題。此外，協會將在學校、協會和公共場所進行路演，每月設新主題，分享有關依托咪酯、大麻二酚、鴉片類藥物及可待因等藥物的知識，以及管理相關藥物的法規。

政府今日刊憲訂立《2025年危險藥物條例 (修訂附表1)令》，將異丙基依托、溴唑侖、依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯納入《危險藥物條例》附表1的管制，即日生效。其中，美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯為依托咪酯的類似物。修例後，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款500萬港元，而非法管有和服用有關毒品，則最高可被判監禁7年及罰款100萬港元。