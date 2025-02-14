毒殺妻女案重審續判囚終身　許金山不服定罪再度上訴

香港中文大學醫學院前副教授許金山被指於10年前，以注入一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女，受審後被裁定兩項謀殺罪成。許不服定罪提上訴，終獲裁上訴得直，須發還重審。案件於去年底重審，直至上月高院陪審團一致裁定許金山兩項謀殺罪成，法官遂依例判處許終身監禁。不過許金山不服定罪，於本周二(11日)再次申請上訴，高院上訴庭現時仍未就案件排期。

現年59歲被告許金山，被控於2015年5月22日謀殺其妻黃秀芬(47歲)及次女許儷玲(16歲)。許金山於2018年經受審後被裁定2項謀殺罪罪成，被判處終身監禁。許其後不服定罪並提出上訴，上訴庭於2022年駁回其定罪上訴。許金山於2023年6月向終審法院申請上訴，終審庭於同年11月宣判上訴得直，撤銷定罪，發還重審。惟經重審後，許金山再次被裁定兩項謀殺罪成。

據重審時控方開案陳詞指，兩名女死者是因一氧化碳中毒而死，氣體是由車尾箱的瑜伽球釋出，把該瑜伽球注滿一氧化碳，及放在車內殺死兩母女的正是被告。許金山是中大醫學院副教授，亦是麻醉科醫生，熟悉吸入多少一氧化碳會令人死亡。控方指，許金山承認在中大實驗室把兩個注入一氧化碳的瑜伽球帶回家，聲稱打算用來殺老鼠。但控方認為許金山是在說謊。

案件編號：CACC 25/2025