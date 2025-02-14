男嬰冷氣被冚頭送院亡　警員父親虐兒罪成判囚14個月

油塘一名9個月大男嬰，2019年初在油翠苑單位內暈倒，其後證實死亡。任職警察的男嬰父親，去年被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。被告不認罪受審。庭上證供透露，被告多次把冷氣被冚到男嬰全身，聲稱為遮光，讓男嬰入睡。案件今（14日）在觀塘裁判法院裁決。裁判官認為被告只是想用消極方法令男嬰不再哭喊，而且案中有多項加刑因素，包括違反誠信，事主是年幼嬰兒，無力反抗，判被告入獄14個月。

42歲被告蔣定邦，英文控罪書上報稱是警察，中文控罪書上則報稱是其他職業。控罪指，被告於2018年12月1日與2019年2月19日之間，在鯉魚門道油翠苑漾美閣一單位，故意襲擊、虐待或忽略約9個月大的蔣天晴。承認事實指，被告於2006年開始任職警察。被告曾8次把被子蓋到死者身上，歷時14秒至108分鐘。被告在錄影會面稱，他把冷氣被蓋到死者身上，是避免死者受長開的廁所燈的燈光影響，讓他睡覺。2019年2月19日凌晨2時許，死者哭喊，他用冷氣被蓋死者全身。到凌晨4時許，被告醒來，掀開冷氣被，即見死者嘴唇發紫，沒呼吸脈搏。

裁判官裁決時指，廁所燈燈光微弱，而且距離遠，不會影響死者睡覺，何況遮光的方式有很多，被告根本毋須用到這麼危險的方法，即把重逾3.8公斤的被子蓋到死者，認為被告只是想用消極方式處理死者的哭喊聲，信法不可信。裁判官指，被告作為照顧者，必然知道被子的重量會為死者帶來不同程度的心理壓力，也會因地心吸力，壓着嬰兒口鼻。而閉路電視片段顯示，當被告用被冚到死者身上，死者即大聲喊，被告必然知道死者不願意，惟被告卻無視死者反抗，令死者困在漆黑一片被子內，動彈不得。雖然沒有直接證據指被告作為與死者死亡有關，但被告行為構成故意虐待，裁定被告罪成。辯方求情說，婚姻因事件破壞，現時正進行離婚程序，又認為本案非同類案件中最嚴重。

案件編號：KTCC1219/2024