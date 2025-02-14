港島東西醫院聯網合併　議員冀勿削資源保留東院擴建計劃

港府昨日(13日)就醫院管理局醫院聯網新規劃提交立法會討論。新安排下，港島東、西聯網將會整合為一個聯網，料於明年完成合併。有議員今日(14日)表示，雖然未來港島區人口或會減少，但人口老齡化問題不容忽視。他對合併聯網的決定表示支持，但強調必須確保醫療資源不會減少，希望能在不削減現有資源的情況下提升服務量。他又希望原定的東區醫院日間醫療服務大樓工程能得以保留，為該區長者提供保障。另一名議員就希望當局可建立醫護人力流動調撥機制，按需求調配醫護人手，並整合兩區設備及資源，提升服務效率。

政府2019年初步擬定的《第二個十年醫院發展計劃》中，提到有為東區醫院擴建一座提供臨床及支援設施的日間醫療服務大楬，預計可增設500張病床。不過昨日的文件中就未有交代聯網合併後相關工程的去向。議員吳秋北表示，會積極爭取聯網合併後東院床位不減，同時希望保院該擴建計劃，為柴灣長者提供醫療保障。另外，他又建議利用科技及人工智能等技術，提升醫療服務效率。

議員郭偉強表示，今次聯網合併是一個重要的契機，讓政府能重新設計服務架構，應對人口老化的挑戰。他指出，港島東區及西區的醫療資源分布不均，專科新症輪候時間存在顯著差異，建議當局整合現有資源，設立「長者綜合治療中心」，提供包括專科診療、復康治療等服務，同時將慢性病的常規覆診、取藥等服務分流，減輕醫院負擔之餘，亦讓病人更便捷。