情人節北上慶祝　太子花檔呻空虛　嘆人流少3成

今日（14日）是情人節，情侶會買花送給另一半，不少人認為是儀式感。過去太子花墟都會人頭湧湧。不過今年情人節花墟就未見特別多人流，甚至可以疏落來形容，不少花檔都大嘆生意差，有檔主被記者問到生意如何時更以「今日心情好差」帶過，亦有花檔檔主認為是受到北上熱潮影響，年輕一代都北上慶祝情人節，令更少人到花墟買花。

花檔工作的何先生指今年情人節或是受到北上影響，花墟人流較往年差，少了大約30%，即使早上人流亦非特別多，只能期望打工仔會在收工後前來買花，令人流變多。他又指花店的策略已經是以最經濟的價格賣花，但即使主打「便宜」作攻勢亦未必可以自救，因始終受淘寶、北上影響，「啲人見聽日休息，上去揼下骨，唱卡拉OK，之後買一紮花，上面（內地）一條龍做晒。」而今日最大額的生意都是由熟客光顧，其中一名客人就花費約4,600港元，買了99枝玫瑰送給太太，「佢年年都送，有一年貴買咗6,880蚊。」

何先生又認為今年新年的人流及生意均較情人節好，他認為情人節係「後生仔嘅世界」，「佢哋諗得到點經濟，點搞」而過年則全個年齡段都好重要，「唔通幾十歲托盤串串柑返落嚟咩。」他又認為明年的情人節在新年之前，生意隨時較今年更差，「後生仔就返上去，中年嘅就留錢過年。」

另一間花店的店主嚴先生亦認為今年的人流「麻麻地」，「今年啲人少啲」，人流少大約一至兩成，他在備貨時亦有減少。他又指出，今年經濟市道差的情況下，不少人的消費都較保守，「入嚟望下佢就走。」

今日是情人節，李太太剛好在今日生日，李先生兩父子就到花墟用約300港元買了一紮花送給李太太。李先生表示今年是第一次買花送給媽媽，「都要買返啲花氹下媽咪開心，咁同埋難得今日生日，情人節生日就順便買埋花。」李爸爸亦表示相當滿意兒子的表現，「梗係ok啦，無乜其他挑剔啦，阿仔咁乖咁有心，我都覺得好開心嘅。」李爸爸則會負責今晚的蛋糕及晚餐，一家人慶祝。

陳先生每年都會買花給另一半慶祝情人節，今次花了大約600港元。他認為未有超出預算，「今日買得一定預貴架啦，比平時實係貴一啲。」他又指雖然情人節未必會特別慶祝，但都會送花，「女人鍾意吖嘛，儀式感嚟。」