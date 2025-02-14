流感病毒活躍度仍高　今季暫錄186宗死亡　9兒童嚴重7人無打針

香港流感活躍程度目前仍處於高水平，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅醫生今日(14日)表示，流感季節亦會維持一段時間。截至本周三(12日)，防護中心錄得301宗成人感染流感的嚴重或死亡個案，當中包括186宗死亡個案；另有9宗兒童流感相關的嚴重併發症個案，其中有7人未接種本季流感疫苗，分別為2名學前兒童及5名學齡兒童，其餘2人則患有慢性疾病。

徐樂堅指，香港於今年1月初進入流感季節，至今踏入第六周。今季以甲型(H1)流感病毒為主，接近9成檢測到的流感病毒亞型屬甲型(H1)。感染流感的嚴重或死亡個案方面，本季一如以往，主要影響長者及幼童。而防護中心最新監測數據顯示，截至上周六(8日)的一周，呼吸道樣本中流感病毒檢測確診百分比為10.23%，公立醫院住院病人被診斷為流感的入院率為每1萬人有0.67宗入院個案，顯示整體流感活躍程度仍維持在高水平。

本季首5周錄得的嚴重或死亡的流感個案雖較上季同期多，但與新冠疫情前、同樣以甲型(H1)流感病毒為主的2018/19流感季節相若。參考過往數據，流感季節一般會持續2至4個月。至於會否像上一季那般持續28周，則要視乎會否出現流行病毒株的改變，包括甲型(H3)及乙型流感病毒的活躍程度會否出現上升。

根據防護中心的病毒分析，香港正流行的流感病毒株與目前本港提供的季節性流感疫苗的病毒株相似，代表疫苗能有效減低因感染流感而出現重症或死亡的風險。分析數據亦顯示，安老院舍中沒有接種該季流感疫苗的院友，出現流感重症的比率是已接種疫苗院友的2.2倍，凸顯接種季節性流感疫苗的保護作用。

截至本周日(9日)，各項疫苗接種計劃共接種約1,975,100劑疫苗，較上一流感疫苗接種季度同期增加約8.4%，並已超過2023/24年度各項疫苗注射計劃的整體接種劑數約1,873,000劑，創下歷史新高。而參與疫苗注射外展計劃的學校數目今年顯著上升，目前約1,020間幼稚園/幼兒中心(97%)、約640間小學(98%)和約490間中學(98%)已完成或正安排流感疫苗學校外展活動，較2023/24年的參與率為高，即80%幼稚園/幼兒中心、95%小學及70%中學。