耗數千萬翻新郵輪碼頭和警署報案室　當局指符合「應使則使」原則

立法會財務委員會今日(14日)通過2025至26年度基本工程儲備基金撥款，涉款逾416億港元。耗資數千萬的啟德郵輪碼頭設施以及警署報案室翻新工程，成為議員關注焦點，質疑相關工程項目是否必要，當局則回應指，會繼續嚴格審視整體撥款項目的緩急優次，並確保整體撥款用得其所。

今次審議的撥款分目一共有26個，涵蓋範圍廣泛，包括防止山泥傾瀉、翻修政府建築物、渠務、水務、公路維修等工務工程，以及為規劃中的主體工程做前期工序。有關工務工程的約143億港元、土地徵用佔248億港元，25億港元涉非工程相關項目。議員梁毓偉關注當局建議，翻修啟德郵輪碼頭地下行李領取大堂、二樓廁所及貴賓室及北平台花園工程，涉及2,900多萬港元開支，指啟德郵輪碼頭自啟用十多年來，使用率一直不高，為何要花2、3千萬元去裝修。另一議員楊永杰亦指郵輪碼頭「人流少得可憐」，反問翻新後沒人去「有咩用呢？」建議當局延後部分工程。

議員陸頌雄就關注到翻新警署設施的支出，如天水圍和馬鞍山警署報案室的裝修費用，分別涉款2758萬及2670萬港元。他說當局曾表示造價和以往差不多，但「以往就係貴呀嘛」，關注是否「防止有暴徒再衝入嚟」而進行特別加固。另一議員林素蔚亦質疑「唔翻新(報案室)係咪市民報唔到案呢？」她認為「有啲工程唔急、唔等使係咪可以唔做住呢？」

建築署署長李翹彥回覆，指2013年啟用的郵輪碼頭已開始有點老舊，有關工程主要是改善照明等為主，為推動未來的郵輪經濟作出部署。對於有議員認為部分項目沒需要更新，李翹彥表示「咁我哋會返去同旅遊事務署嗰度再傾傾。」至於翻新警署設施的質疑，李翹彥表示翻新可以達到新一代標準，例如枱面有屏風、排隊系統、翻新消防系統之類，工程可以讓相關處所使用20至30年。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，明白在政府財政緊絀的情況之下，議員都十分關注整體撥款的項目和預算，但他希望議員明白，整體撥款分目的管制人員已加強審視每項工程建議的理據、迫切性和重要性等因素，從而為項目定下緩急先後，並且確保工程符合實而不華、「應使則使」的原則。