野豬入村傷2人遭擊斃　林業局否認護林員帶狗追趕引致

陝西省漢中市勉縣周三（12日）發生一宗野豬入村傷人事件，造成兩人受傷，野豬被當場擊斃。勉縣林業局周五（14日）通報，傷者在醫院接受治療，傷勢平穩，無生命危險。對於有村民指，事件起因疑為護林員帶狗追趕野豬，導致野豬受驚後闖入村莊，該局否認有此情況。

多段目擊者拍攝的影片顯示，當日野豬衝入村莊，撲向一名手持木棍的女子。女子試圖反擊但被撲倒，野豬持續撕咬其腿部，現場另一村民用木板驅趕未果，野豬之後試圖翻窗逃跑未遂。村民汪先生表示，傷者分別為六旬吉姓女居民及七旬汪姓男子，當地種植的粟米經常遭野豬破壞，但野豬傷人的情況多年來還是第一次出現。另有村民指，其中一名傷者動脈破裂，另一人需接受手術治療。

據勉縣林業局微信公眾號消息，事發於周三下午2時許，在該縣武侯鎮蓮水社區二組。事件中一人腿部受傷，另一人臉部、手臂、腿部受傷，兩人事後已送醫治療。經公安、林業部門調查，當日一隻野豬下山覓食，因周圍群眾叫喊，野豬受驚後竄入農戶院中致人受傷，未發現「護林員帶狗追趕野豬」的情形。針對傷者，鎮村已迅速開展救治救助和野生動物致害保險理賠工作。