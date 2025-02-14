浸大指籌辦醫學院團隊是3院校中最強　對申辦醫學院有信心

港府早前邀請各有意成立新醫學院的資助大學，在3月17日或之前提交建議書，浸會大學校長衞炳江出席新春傳媒午宴時表示，已撰寫至第2版草稿，被問到對於成功申辦是否有信心，他表示「咁落場跑梗係想贏」，又指「贏唔贏到係一回事，但鬥心實有」，認為浸大籌辦醫學院的團隊是在有意申辦的院校當中最強，故對申辦第3間醫學院有信心。

至於早前有指第3間醫學院或以合辦方式運作，衞炳江透露早已與另外兩間有部辦醫學院的大學就聯合辦學作討論，指大家都持開放態度，並舉例外國亦有合辦醫療科技學院的例子，認為只有有意願就可做到，但由受邀至需要提交建議書的時間太短，不足以商討合作方案，相信如果當局有合辦的意願，3間大學可以再作討論。

而浸大早前邀請曾身陷醜聞的內地學者宋爾衛加入醫學院籌備委員會，在反對聲音下宋爾衛最終辭去職務。衞炳江指出邀請學者加入前都會進行背景審查，坦言當時認為「件事已經過去」，指不對事件作評論，惟亦指「明顯有一班人針對佢」，他又指進行背景審查時很難做得十分仔細，「預測唔到熱度」，又指下次會再小心一點。

另外，財赤下當局有意削減教育開支，衞炳江指絕對願意共渡時艱，認為削減3至5%是可以接受的範圍，只要「勒緊褲頭」增加工作效率就可以解決，例如可檢視工作流程，探討是否有壓縮的空間。他又認為有壓力的情況下，反而可以推動大學做得更加好，他以疫情時推行網上教學為例子，以前推動在線會議推動了很多年，但都做不到，而在3年新冠下就改變了大家的習慣，所以少量財政壓力是有幫助。