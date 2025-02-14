電動車太蝦人揸　操作竅妙幫你問專家

長沙灣日前有電動車失事，衝上安全島，撞傷3名途人，再逆線撼七人車。坊間一直批評電動車的駕駛方法與傳統燃油車有別，而司機學車未有針對性的學習相關操控方法。《東呼即應》邀請教專家講解操控電動車的注意事項，並指電動車寧靜、性能比傳統燃油車好，不少駕駛者不自覺下出現超速。有保險業界人士提到，電動車大部分要求使用原廠零件，對維修技術要求亦高，故保費比較貴。

香港汽車高級駕駛協會主席江日雄表示，電動車意外看似較多，主要原因是電動車較傳統燃油車安靜、性能亦較佳，駕駛者對車速的感覺不太強烈，不知不覺下出現超速，甚至有人會「彈琴腳」，來回踩油踩煞車系統。他又指，電動車設三、四個駕駛模式，對於剛接觸電動車的駕駛者，建議選擇與油車性能相若的最低模式，待習慣電動車的性能後，再設置正常模式、甚至運動模式」。

江日雄續指，相對油車的煞車系統，電動車多了一項「動能回收」，但啟用「動能回收」期間，十輛有九輛半電動車都不會亮煞車燈。如果「動能回收」調校得強，「一收油」​車就像煞車一樣拖慢，「很突然，煞車燈又不亮，後面的車輛就容易撞上」。因此，剛接觸電動車的駕駛者，建議剛開始時可以用較低的動能回收，待習慣後再慢慢加強。他提醒，駕駛電動車時視野要盡量望遠，至少望到100至200米，而公路則要望到大於200米，收油時可早做準備，以減少乘車的頓挫感。

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄表示，電動車比起一般油車，對駕駛者的技術要求較高，基本保費平均貴10%左右，就連墊底費也會較貴。他解釋，電動車大部分要求使用原廠零件，對維修技術要求亦高，加上電動車在操控上與一般電油混能車不同，技術稍遜者易生事故。

羅續指，保險公司理賠時，即使是同一品牌，電動車的車價會比汽油車價高，保險公司賠的銀碼就大。而保費隨着車價而調整，車價高保費自然會高。再者，不是每家公司都會做電動車汽車保險，競爭不太大的情況下，導致投保人的選擇較少，這也是保費略貴的原因之一。