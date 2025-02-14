呃高才通港漂學生租金1300萬　詐騙集團主腦骨幹共11人落網

執法部門在2月上旬接獲150名以「高才通」來港就業人士或港漂學生報案，指被一間公寓管理公司詐騙租金，涉款1,300萬港元。昨日(13日)及今日(14日)展開「黑火」行動，瓦解了一個由黑幫操控的詐騙集團，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕8男3女共11人(19至40歲)，並搜查集團位於尖沙咀的辦事處，檢獲18部電腦、租約文件等證物。

被捕疑犯包括1名主腦、1名持牌地產代理及9名骨幹，他們報稱地產代理、文員、學生、司機及無業等，分別扮演業主、安排樓盤或帶受害人睇樓的代理等⻆色。除1人獲准保釋外，餘下10人仍被扣查。據了解，詐騙集團運作約9個月。

該詐騙集團的運作模式，是以酬勞招攬本地人租用各區不同住宅單位，即成為二房東，但集團僅支付首3個月租金，然後冒充為單位業主，在真業主不知情下把單位轉租給「高才通」及港漂學生，再以折扣形式引誘他們預繳一年租金，從而詐騙差價。集團主要透過一名持地產代理牌照的本地男子安排二房東與真業主簽訂樓盤租約，繼而透過社交平台發文宣傳租用的單位吸引受害人，集團又於相同社交平台以高佣金吸引港漂學生做代理人，負責推銷租盤及帶人睇樓。

從檢獲的代理人分佣表中可見，詐騙集團聲稱代理人若果做到1,800萬港元業績，將可獲得465萬港元佣金，根本是誇大失實。集團的代理人亦於社交平台貼文，炫耀自己的金錢、名錶及名車等，以吸引港漂學生做代理人。受害人超過六成為港漂學生，集團主要利用他們不熟悉香港租樓的程序進行欺騙，每人損失10萬至20萬港元，最大一宗損失逾30萬港元。其後詐騙集團更在沒有租用任何樓宇情況下，直接詐騙受害人租金，而他們根本從未入住有關單位。

地產代理監管局執行總監陳汝儆表示，新來港人士可能透過小紅書或社交媒體租樓，以為來港後可即時入住，但他們應該直接聯繫本港的持牌地產代理。而持牌地產代理廣告有規範，必須有公司名稱及牌照號碼，若果有不知名人士介紹樓盤則需要三思。新來港人士向持牌地產代理拿資料時，可索取其全名及牌照號碼，如要核實真正的持牌地產代理，可在地監局網頁的牌照目錄打上其全名及號碼，即可知道其現時是否持有有效牌照。

陳續稱，新來港人士應該親身睇樓後才租用，持牌地產代理帶人睇樓時會簽訂一份俗稱「睇樓紙」的法定表格，上面清楚列明物業地址、佣金收費、持牌人公司名稱、全名及牌照號碼等，同時詳細列出代理的職責。因此簽署協議時必須留意是否租約，出租人是否真業主，代理會出示土地查冊資料，一定要核實業主與出租人同名才簽署租約，若有懷疑千萬不要簽。