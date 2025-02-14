扮有錢有樓氹結婚呃35萬元　女子判囚3年上訴遭駁回

澳門一名女子早年透過社交平台以結婚為由，前後詐騙一名男子35萬澳門元禮金及物業轉名登記費。該女子其後被當地檢察院起訴，並在澳門初級法院被裁定一項相當巨額詐騙罪，判處3年實際徒刑。女被告不服判刑，上訴至澳門中級法院。法院今日(14日)審理案件後，裁定其上訴理由不成立，維持原判。

案情指，2019年上旬開始，女被告經社交平台向男事主表示，有意與其發展為情侶關係，並稱自己未婚、家境富裕、是深圳貴族，且擁有包括位於澳門氹仔大潭山壹號一個單位在內的多處物業。至同年5月下旬，二人發展為情侶，被告其後在同年6月5日向事主訛稱懷有其骨肉，並要求一同前往美國註冊結婚及舉行婚禮，又稱深圳的結婚習慣為女方提供婚後的住所，男方則負責禮金。

事主同意後，同年在7月4日至8月20日期間，按被告要求先後交付合共23萬澳門元作為結婚禮金。及至9月初，女被告再稱其家族生意出現債務問題，基於二人即將成為夫妻，故會將其擁有的大潭山壹號的單位登記在男事主名下，但相關轉名登記的手續費12萬澳門元須由被告自行支付並先行保管有關費用，事主同意並在9月2日將該筆費用交予被告。

至同年9月下旬，被告再向男事主表示欠缺現金周轉，銀行內的定期存款未夠期提款，並稱其害怕事主無足夠存款照顧腹中胎兒，故要求事主再向其交付10萬澳門元以讓其安心養胎。惟此時事主已產生懷疑，遂前往物業登記局查詢被告聲稱擁有的大潭山壹號單位的業權人資料，並發現相關單位的業權人並不是甲，事主懷疑被騙遂報案求助。

經調查後發現，被告聲稱懷有男事主的胎兒故要求結婚，及其擁有大潭山壹號單位等均為虛構，同時被告展現的相當富裕家境亦為假象，而編造一系列謊言目的是騙取事主向其交付涉案的款項，並將該些款項據為己有。