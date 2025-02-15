王毅警告如美執意打壓遏制　中國將奉陪到底

到訪德國出席慕尼黑安全會議的中共中央政治局委員、外長王毅周五（14日）強調，中國願意按照相互尊重、和平共處、合作共贏三大原則與美國構建穩定、健康、可持續的雙邊關係，但如果美國執意打壓遏制，中國別無選擇，必將奉陪到底。

王毅周五（14日）在慕尼黑安全會議的一場對談中，回應主持人、慕尼黑安全會議主席霍伊斯根關於中美關係前景的問題時說，中國的對美政策保持連續性和穩定性︰「我們不會輕易地翻烙餅，這體現了作為大國的戰略定力和國際信譽。」

王毅解釋，中國和美國的制度確實不一樣，但這是兩國人民做出的選擇，如果想改造或顛覆對方，是不切實際的；正確的態度是相互尊重，這也是中美交往的前提。他接着指，和平共處更是理所當然，中美兩個大國不能發生衝突，因為這會殃及世界，因此還是應該開展對話、加強交往、增進了解、建立信任。

至於合作共贏，王毅解釋，國際社會期待中美改善合作，全球性挑戰也需要中美攜手應對，而這也是中美兩個大國應該承擔的國際責任。他表明，中方願意按照三原則，同美國構建穩定、健康、可持續的雙邊關係，找到兩個大國在這個星球上正確相處之道。

王毅強調，中國希望美國能夠相向而行，但是如果美國不願意、仍然要對中國打壓和遏制，「那我們也別無選擇，我們必將奉陪到底」，必將堅定地維護中國的主權、國家尊嚴和正當發展權益，必將堅決回擊美國的單極和霸權行徑。他說，中國從來不怕鬼、不信邪，新中國就是在戰勝各種艱難險阻中發展壯大起來的。