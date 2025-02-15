政府擬收緊電話實名制　提修例建議禁止轉售

當局實施電話卡實名制已兩年，但本港促銷及詐騙電話不減反增，而為防範詐騙短訊，港府前年開放公司或機構登記為「已獲認證的發送人」並使用「#」號開頭的「已登記的短訊發送人名稱」發出短訊，但「道高一尺，魔高一丈」，近日有騙徒開始模仿速遞公司以「#」為開頭發送訊息。執法部門今日(15日)表示，不排除有不法分子使用非法無線電干擾器發出訊息，正與通訊辦研究案情。

執法部門指出，留意到有人購入大批實名電話卡再轉讓做不法行為，商務及經濟發展局今年將提出修例建議禁止轉售，並修訂每人購買電話卡的數量。去年詐騙案佔整體罪案中最多，其中電話騙案的升幅最高，相信有不法之徒鑽法律漏洞，購買多張電話卡後再作轉售，亦正與通訊辦研究騙徒手法和調查方向。

執法部門又稱，去年有310多宗涉及港漂學生的詐騙案，損失兩億多元，當中八成是第一年來港，騙徒在未開學之前，已接觸相關學生，早於內地學生接觸執法防騙宣傳訊息，不排除涉及港漂學生的案件與中介公司有關，上月已與國家反詐中心等部門商討，希望從源頭着手，同時在港漂學生來港前，進行防騙教育工作，向學生和家長推廣防騙訊息。另外，去年開始已向本港大學派發防騙問卷，學生填寫後，校方才派發學生證。

對於罪案黑點裝閉路電視，執法部門指認為可增加破案率，期望未來每年可以安裝2,000至2,500組閉路電視。去年4月開展在全港安裝閉路電視的計劃，至去年底共安裝615組，街上發生的案件減少3.2%至27.4%；若閉路電視拍攝到私人地方，在需要使用有關片段時會「打格仔」，毋須擔心私隱問題。另外，人工智能是大勢所趨，會研究與其他政府部門合作，有需要時可使用部門的閉路電視資料。