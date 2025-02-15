新光三越氣爆死者完成驗屍　員工揭事發後未立即疏散

台灣台中市新光三越中港店周四（13日）發生氣爆事故，造成嚴重死傷。台中地檢署周五（14日）完成驗屍，4名死者都是爆炸導致頭部與胸部外傷、胸腹部鈍挫傷，進一步造成多重器官衰竭死亡。消防署初步調查判定肇因與12樓裝修有關，台中市消防局長孫福佑周五指事發時，12樓消防設備關閉，因此對業者罰款30萬元（新台幣，下同，約7.3萬港元）。

台中地檢署主任檢察官鄭葆琳周五率同專案成員至第六分局，會同偵查隊、台中市政府消防局火災調查科等有關單位召開專案會議，持續釐清爆炸原因，調查事故相關人員是否涉及刑法過失致死、過失傷害及公共危險罪等刑事責任。台中市政府經調查發現，百貨業者進行裝修施工沒有申請，將被罰款120萬元（約29萬港元）。台北市一名土木技師坦言，業界確實有許多陋習，例如「明天要施工，今天還在改圖」，最後來不及只好直接施工。

爆炸發生後，百貨商場被市政府府勒令無限期停業。有員工爆料，事發時新光三越並未立即疏散客人也沒有廣播，而是優先去安撫VIP室客人，引起爭議。該員工強調，直到事發20分鐘後，其他樓層員工才被通知要疏散，期間根本不知道發生甚麼事，讓他們氣憤不已。也有員工透露，氣爆威力強大，有櫃位直接從眼前消失，後來樓管才跑來要眾人撤離，間接證實並未在第一時間通知廣播疏散。

另有台媒報道，事發後大樓附近人煙稀少，但有一名來自大陸的女主播連續兩天現身，用手機在樓下開直播講述氣爆事故消息，還不忘拿出產品開始「帶貨」，被指疑似「發災難財」。