數碼港人工智能超算中心算力容量　今年內提升滿足科技界需求

政府圖將香港打造成為國際創新科技中心，數碼港主席陳細明今日(15日)在電台節目表示，創新科技是發展新質生產力的關鍵要素，更是驅動社會經濟高質量發展核心動力，人工智能(AI)是驅動創新的核心技術，已成為全球經濟發展重要推手。根據市場機構估算，未來五年人工智能市場會持續呈快速增長趨勢，全球人工智能市場規模將由去年的1,840億美元，增長至2030年的8,267億美元。

陳指出，人工智能的發展需要足夠的算力、算法、數據及人才等關鍵因素，而香港具備了多方面優勢。作為數據密集型的經濟體，香港擁有大量高質量數據，特別是在金融、醫療及交通等領域，為人工智能模型訓練提供豐富場景。不過，根據早前顧問公司的研究結果顯示，本地大學和研究中心的算力資源分散，無法滿足大型人工智能項目對高端算力之需求。

陳表示，香港規模最大的數碼港人工智能超算中心已在去年正式投入服務，人工智能實驗室亦同步啟用。數碼港人工智能超算中心的算力容量將在今年內，提升至每秒浮點運算3,000千萬億次（即3,000P），相當於一小時可完成近100億張圖像處理，滿足本地科技界對算力的迫切需求。目前，超算中心配合政府撥款30億港元，通過數碼港推出「人工智能資助計劃」，資助本地創科界善用超算中心算力。

而人工智能實驗室，則匯聚各地人工智能生態圈夥伴，藉着共同研發應用於不同行業及場景的人工智能創新產品，推動相關創新技術轉化落地。數碼港將繼續以人工智能超算中心為核心引擎，着力構建完整生態圈，支持創新研發及應用，推動科技產業化發展，以及各行各業智能化升級轉型。