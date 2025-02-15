工會稱行內文化致地盤發生意外　分判愈多愈難控制及監管安全

接連發生多宗包括致命的嚴重工業意外，引起公眾對建造業安全的關注。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文今日(15日)在電台節目表示，導致地盤發生意外原因，與建造業行內一些文化不無關係，包括多重分判、價低者得投標制度、無落實執行法例法規、施工期不足、效率行先及安全教育不足等，業界是否將安全放在首位，令人質疑。

在行內多重分判制度下，蕭對承建商的安全指令能否傳遞至前線施工人員表示憂慮，指分判愈多，愈難控制及監管，認為若無法監管，便不應容許多重分判。多重分判是實際是每個層級都不想承擔責任，遇到不熟悉的工作範疇便分判，同時可節省行政成本，並將薪酬、福利等成本，轉移到分判商。蕭指出，目前法例無法規管發展商或業主違反安全條例時的責任，無相應懲罰，安全工作變成可做可不做，責任便主要由總承建商、二判、三判承擔。

建造業總工會理事長周思傑在同一個電台節表示，並不否定分判制度，因為每層均負責不同工作，較理想是極限應去到三判為止，但現實卻普遍會去到四判，更曾出現九判，認為這種情況絕對不理想。去年發生地盤致命工業意外的宗數亦不理想，質疑目前的安全制度在執行上遇到樽頸位及在施工時有否落實到位。