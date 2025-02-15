盛事經濟興起　消委會料黃牛問題趨嚴重　倡實名制遏止

消委會去年共接獲逾4萬宗投訴，按年增加20%。總幹事黃鳳嫺指出，投訴數字上升主要受美斯缺陣風波及舒適堡結業事件影響，又指隨盛事經濟興起，料「炒黃牛」問題愈趨嚴重，希望活動主辦方制訂清晰條款，建議當局推出實名制遏止「黃牛」。

黃鳳嫺今日(15日)在電視節目表示，去年涉及食肆和娛樂類別投訴有5,810宗，位列榜首，當中25%與美斯缺陣有關，強調主辦方應及早通知消費者活動變動，並考慮設立退款機制或特別安排，以安撫消費者情緒。她相信，隨着盛事經濟興起，「炒黃牛」問題將更嚴重，有門票可炒至十多萬港元一張，形容是天文數字，建議推行實名制以穩定市場秩序。

此外，去年消委會接獲3,300宗旅客消費投訴，80%涉及內地旅客，其中650宗為不良營商手法個案，包括中藥「斤變両」及珠寶鐘錶詐騙等問題。黃鳳嫺提到，有內地旅客被游說購買高價珠寶作為抵押以申請大額借貸，最終未能成功借貸，情況令人關注。去年消委會已完成跟進1.5萬宗投訴，成功調停率約69%，較前年上升5個百分點。黃認為，反映商戶更重視顧客滿意度，願意積極解決問題。