打造香港成綠色船用燃料加注中心　當局邀業界提交發展甲醇意向書

本港昨日(14日)首次完成船對船液化天然氣（LNG）加注，為一艘雙燃料貨櫃船加注2,200噸液化天然氣。運輸及物流局局長陳美寶表示，有關作業是邁出重要一步，當局將致力把香港打造為綠色船用燃料加注中心，為海運未來創造經濟新增長點，亦為保護地球環境作出貢獻。

陳美寶在網誌指出，國際海事組織制定全球航運業的減排策略，船舶未來必須使用不同種類的綠色燃料，包括LNG、綠色甲醇、綠氨、氫氣、生物柴油等。與使用傳統船用燃料相比，使用LNG燃料可以實現硫化物基本零排放，同時減少大約85%氮氧化物和25%二氧化碳的排放。她續指，本港的綠色船用燃料加注勝在靈活，可以配對不同類型燃料和船舶，為船公司提供多元的燃料選擇。

陳美寶表示，當局會繼續與業界攜手，把綠色成為本港國際航運中心未來發展的底色，希望打造香港成為綠色船用燃料的交易中心，利用香港穩健的金融系統，法律的體制，向世界說明香港是相關企業拓展業務的不二之選。她透露，當局正制訂甲醇加注工作守則，並將邀請業界就於一塊在青衣南已預留的用地，發展綠色甲醇貯存庫，提交意向書。