匈牙利總理歐爾班周五（14日）接受美國名嘴卡爾森訪問時指出，西方介入俄烏衝突是一個歷史性的錯誤，這推動俄羅斯與中國深度融合，俄羅斯永遠不會再像以前那樣成為西方的一部分，而這將決定未來一百年的國際政治。

歐爾班說，在美國前總統拜登領導下，西方「成功推動俄羅斯在經濟和軍事上與中國深度融合」，因為西方試圖在政治上孤立俄羅斯、在經濟上扼殺俄羅斯，並千方百計地支持烏克蘭。他認為：「因此，我們犯了一個歷史性錯誤，它將至少對未來一百年具有決定性，鎖定俄中合作一百年。」

歐爾班表示，在烏克蘭衝突的背景下，美國總統特朗普應考慮俄羅斯回歸歐洲安全和經濟體系的問題，但「俄羅斯永遠不會重返西方”，因為它不會放棄與中國的合作」。卡爾森問歐爾班，是否認為6個月是結束俄烏衝突的現實期限，後者回答：「肯定是的，甚至更早。我是這樣認為的。」

他還指出，根據匈牙利對歐盟國家公民進行的調查，多數人轉向和平立場，現在和平支持者更多。他又稱，俄羅斯總統普京總是信守承諾，基於這個原因，他對俄羅斯的態度「不像目前許多西方領導人那樣負面和瘋狂」，匈俄亦得以理性合作。