教育部等20人代表團訪科大　讚技術轉化率居世界頂尖高校之列

科大生命科學部博士後研究員江源冰（右一）向教育部一行介绍可精準檢測阿爾茲海默症及輕度認知障礙的血液測試。

由國家教育部、中央港澳辦、國務院港澳辦等20名代表組成的訪問團，今日(15日)到訪香港科技大學，參觀了科大的分子神經科學國家重點實驗室和先進顯示與光電子技術國家重點實驗室等，教育部副部長吳岩讚揚科大在短短30餘年間迅速崛起所取得的辦學成就，在前沿技術領域成績斐然，技術轉化率方面躋身世界頂尖高校之列。

代表團還參觀了可精準檢測阿爾茲海默症和輕度認知障礙的血液測試、基於人工智能算法的智能居家健康評估和慢病管理系統、全球首個獲美國食品藥物管理局許可的非接觸式健康檢測手機應用程序、全球首個三維仿生眼及用於監測人體代謝狀態的電子鼻、可協助醫生實時判斷肺癌細胞切除準確範圍的創新人工智能細胞成像技術、以及全球最小的內窺手術機器人等。

吳岩表示，國家在治療標準、藥品研發、醫療設備等方面的自主研發需求日益增長，對高校的原始研發能力和技術轉化能力提出了更高要求。同時，國家正以「大國計、大民生、大學科、大專業」的新定位推進醫學教育改革創新發展，對培養兼具科研與臨床實踐能力的醫師科學家提出了更高要求，吳岩對科大在醫學科技創新領域所展現的研發能力與應用潛力、以及在醫學健康教育領域的努力和實踐給予肯定，期待科大未來可以在這些領域充分發揮自身優勢，貢獻更大力量。