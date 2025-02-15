屯門男子街頭遭兩蒙面匪毆劫　一巴籍假難民落網

本周三(12日)晚上約11時半，一名姓徐(64歲)男子，在屯門工廠區建榮街24至30號對開街頭飲酒時，被兩名蒙面南亞裔男子以生果刀指嚇及搶劫。事主不甘損失大力掙扎反抗，兩匪遂多次向他拳打腳踢迫其就範，其後搶走事主身上約1萬港元現金。

事主自行致電報案，幸好僅手指及膝部受輕傷，經治療後已經出院。執法部門經翻看案發現場大量「天眼」錄影，包括政府安裝的閉路電視系統，在36小時後成功鎖定其中一名涉案男子身份。

昨日(14日)晚上，警員在屯門區以涉嫌「搶劫」，拘捕一名持「行街紙」留港的46歲巴基斯坦籍男子，他現正被扣留調查，稍後將被暫控一項「搶劫」罪，並追緝另一名在逃劫匪歸案，呼籲市民提供資料。警員相信疑犯隨機尋找目標犯案，得知事主身懷大量現金始落手搶劫。

執法部門提醒市民財不可露眼，平日盡量避免攜帶大量現金在身，以免匪徒有機可乘。另外要多加留意身邊有否可疑人出沒，夜歸時一旦發現可疑人，應該考慮進入安裝了閉路電視的商店暫避，並即時致電報案求助，避免成為被劫目標。