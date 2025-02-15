便利外籍商務人士赴京　獲5年多次簽證停留期180日

合資格的外籍商務人士將可獲北京邊檢總站（圖）的通關便利。（電視畫面）

北京市政府外事辦公室周五（14日）召開政策吹風會時表示，為進一步提高外籍商務人士出入境便利，支持企業開展對外經貿合作，為符合條件的外籍商務人士提供專項簽證便利。合資格人士可簽發5年多次、停留期為180日的專項邀請函，申辦不收取任何費用並可從網上收取專項邀請函。

會上提及，北京市將為符合條件的來京外籍商務人士提供專項簽證便利，並會同北京邊檢總站給予其通關便利，為全國首創的專項簽證與通關便利措施聯動實施。此便利政策適用對象包括，由符合條件的在京註冊企業邀請的、需經常來京從事商業貿易活動並發揮積極作用的外籍商務人士，以及其配偶和子女，由相關企業透過網上提交申請。

而中國駐外簽證機關會審發5年多次、停留期為180日的M字或相應類別簽證；申請人可免於採集指紋並可委託他人辦理簽證，且只收取一年多次簽證費用。北京邊檢總站對從北京口岸首都國際機場、大興國際機場出入境的外籍商務人士提供邊檢通關便利，實現快速通關。該政策實施後，將為外籍商務人士來京進一步開通綠色通道。