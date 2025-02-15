今明兩日舉辦青年市集　展售學生手作及創意商品

九龍東區各界聯會與多間黃大仙區的中學在今日及明日（15至16日）舉辦「我的人生MAP」青年市集，展售各種學生親手製作的獨特商品。九龍東區各界聯會表示，未來將致力為青年提供多元化的商業實習機會，以培養青年的專業技能和職業素養。有參與的老師和同學也表示，活動十分有意義，從中能學到不少知識和技巧。

是次活動吸引了16支學生隊伍參加，學生在老師指導下組建4至7人的團隊。由九龍東青年委員會成員全程陪同協助，學習協調合作和資源管理，提升實踐經驗。主辦方為每組參賽者提供啟動資金，用於商品購置和攤位布置。以「青年創意」為主題的市集，展售的商品均由學生親手製作，包括手工皮夾、拍立得、扭扭棒磁鐵娃娃、香囊福符、DIY仿製唱片和DIY首飾等獨特設計。

九龍東區各界聯會會長李誌峰表示，近期中國AI科技的大突破，希望青年能把握這次機會，結合實踐經驗與扎實基礎，利用不斷變化的科技，創造出全新的Gen Z天地。這些實習不僅讓他們能接觸不同的行業，更重要的是通過具體的工作體驗，培養專業技能和職業素養。

樂善堂王仲銘中學的李老師指，這次活動非常有意義及特別，與以往參加的其他市集有所不同。從最初的練習到使用銷售系統（POS），整個流程設計由淺入深，讓學生們獲益良多。真正做到由學習計劃到實踐。彩虹邨天主教英文中學的李同學也表示，這次擺檔不僅學會了計算成本和提升交流技巧，最感到鼓舞及意想不到是他們拍攝的宣傳短片在社交媒體上獲得過萬個讚好和超過10萬人觀看。