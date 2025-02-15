惠州達建設申報條件　有望連深圳地鐵

廣東深圳地鐵14號線有望跨市延伸至惠州市，進程備受兩地關注。內媒周六（15日）報道，惠州市交通運輸局指當地已符合城市軌道建設申報條件，而惠州市惠陽區交通運輸局已提請把深圳地鐵14號線東延惠州段項目，已上報深圳都市圈聯席會議2025年第一次會議研究。

有惠州市民日前通過互聯網問政平台詢問「現階段惠州是否滿足地鐵建設條件」以及「能否在深圳地鐵五期調整方案中上報建設」，惠州市交通運輸局表示，當地已符合《國務院辦公廳關於進一步加強城市軌道交通規劃建設管理的意見》中規定的城市軌道建設申報條件。

然而，根據國家有關城市軌道交通規劃建設最新政策，相關部門暫不受理一般地級市的首輪城市軌道交通建設規劃報批，後續城市軌道交通建設工作需待新政出台後明確。惠陽區交通運輸局亦表示，深圳市發改委目前正組織展開深圳市城市軌道交通第五期建設規劃調整工作，擬於今年完成規劃調整上報國家發改委審批。

報道指，惠州市現已全域納入深圳都市圈，惠陽區（含大亞灣經濟技術開發區）作為惠州臨深片區，是惠州市城市總體規劃重點發展片區。