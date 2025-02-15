年輕世代崇尚「躺平」　顛覆傳統或自我放棄？

年輕一代盛行「躺平」風潮，早前有團體調查顯示，超過25%受訪中學生表示已經「躺平」，當中不乏初中生。男團「熱血躺平族」向《東呼即應》講述他們不想拚命賺錢，只重視興趣愛好，認為「活在當下」更重要。有臨床心理學家分析「躺平」年輕化成因，指出年輕人無法突破階層限制，形成「習得無力感」。此外，學生不願上學，家長帶子女求助的個案頗多。

「熱血躺平族」的成員分享了他們對「躺平」態度的看法。謝雨橋表示，成員都是追夢的人，做的是一些興趣的事，不是真的賺錢，所以就叫「熱血躺平族」。在他們在這一行真的在追夢，亦正向前走、會實踐，不只是發夢，某程度上都是「熱血躺平族」。「躺平」在大眾眼中是一個貶義詞，但他認為這也是一種「活在當下」的態度，因為未來無法預測。

成員尹澤生提到，香港是物質和現實的社會，難有出頭天。他也分享了自己的經歷，中學畢業後，並沒有一個明確的職業方向，只是想玩。第一份工作也是海洋公園的演員，之後的工作都是為了好玩，所以並不在意薪金。他一直以來沒有全職工作，在別人眼中可能是一個不受社會規管的人。

另一成員劉皓嵐則從年輕人角度出發，認為在這年紀應該多嘗試不同的事情，找到真正喜歡的事，而不是盲目追求傳統成功標準。他指出，很多人認為從小學開始就要為未來鋪好路，但他認為，自己是否喜歡是很重要，或許可以將自己的興趣變成可以賺錢的事情，那就可以一邊享受一邊賺錢。

臨床心理學家梁重皿指，「躺平」文化是一種新的生活態度，強調低欲望和內心滿足，而非傳統成功標準。這種現象的出現與當今社會經濟發展和難以通過努力獲得合理回報有關，年輕人感到無法改變現狀，因此選擇「躺平」作為自我保護的方式。

他還提到，「躺平」心態與心理學中的「習得無力感」有關。在經濟發展迅速至相對飽和時，大部分社會資源會流向一些較富裕階層，導致向上流動的空間慢慢縮小，很多年輕人即使努力工作都很難攀上社會較高階層。因此年輕人無論如何努力都無辦法突破這階層限制，就形成了這種「習得無力感」。

梁重皿講述，有個案是小孩已有「躺平主義」，某程度上可能不是小孩的選擇，只是隨着社會發展而導致有一部分人用這種方法應對社會轉變。梁建議，家長和學校應嘗試理解年輕人選擇「躺平」的原因，而不是簡單批評。應為年輕人創造更多機會，讓他們發揮所長並獲得相對回報，幫助他們重新審視自身價值和生活定義。