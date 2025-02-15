研究揭合成「超級鑽石」新途徑　硬度超過天然鑽石

內媒周五（14日）報道，吉林長春市吉林大學和廣東中山大學組成的研究團隊，發現高溫高壓下石墨經由「後石墨相」形成六方鑽石的全新路徑，並首次合成高質量、近純的六方鑽石塊體材料，其硬度高出立方鑽石，並具有良好的熱穩定性。相關研究論文已發表於國際學術期刊《自然·材料》。

美國科學家1967年在隕石坑中發現一種珍稀的「超級鑽石」，因具有六方晶體結構、共生於隕石中且更為堅硬而備受關注，但人工合成純相六方鑽石卻是長期未能攻破的科學難題。團隊在探索該個議題時，意識到高壓相結構很可能是關鍵所在，並為此設計出高溫高壓實驗，利用激光加溫鑽石對頂砧技術，原位研究了石墨在50吉帕超高壓高溫下的結構變化規律。研究人員發現石墨在高壓力區間會形成後石墨相高壓結構，再通過局部加熱，成功獲得六方鑽石。

研究表明，人工合成六方鑽石具有出色的物理性質，硬度超過天然鑽石四成，真空環境下熱穩定性能達到1,100℃，優於納米鑽石的900℃。團隊進一步結合大尺度分子動力學理論模擬，揭示石墨層堆疊構型對形成六方鑽石結構的關鍵作用，證實石墨經由後石墨相形成六方鑽石的全新路徑，對深入了解隕石中鑽石的具體來源和重大地質事件亦具備重要意義。