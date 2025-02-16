王毅與以外長會晤　指人道災難須盡早結束

中共中央政治局委員兼外長王毅上周六（15日）在出席德國慕尼黑安全會議後應約會見以色列外長薩爾。雙方重點就加薩局勢交換了看法。王毅指，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，以暴易暴只會帶來新的惡性循環，加薩地區的人道災難必須盡早結束。

王毅表示希望停火安排得到有效執行，在此基礎上推動實現全面持久停火；中東問題的根本出路在於落實兩國方案，最終實現以巴兩國和平共處，阿拉伯和猶太兩個民族友好交往。中方願繼續主持公道，為全面徹底解決巴勒斯坦問題發揮建設性作用。

關於中以關係，王毅表示，中華民族和猶太民族交往源遠流長，80年前，雙方在反法西斯戰爭中相互同情、相互幫助，人民之間結下友誼，中以建交30多年來，雙邊關係取得長足發展，各領域務實合作穩步推進。中方始終從長遠眼光看待發展中以關係，願同以方推動中以創新全面夥伴關係向前發展。

薩爾感謝中國人民二戰期間收留庇護猶太民族，感謝近年來中國工人克服戰事困難為以色列建設作出貢獻，表示以方對以中關係抱有期待，將繼續堅持一個中國政策，願同中方保持對話溝通，開展各領域合作。