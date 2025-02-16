東方日報A1：職安死局　罰唔入肉　工友家屬難破地獄

工業意外堵不絕，人命事故罰得輕。過去6年，本港每年平均發生逾200宗職業傷亡致命個案、工業意外更多達約8,000宗，政府雖在2023年4月通過修訂職安健條例，罰款最高可達1,000萬元，但新例落實至今卻淪為「無牙老虎」！本報發現，修例後有逾3,500宗工業意外遭到檢控，但平均罰款只有約8,311元，對比條例通過前3年的同類個案平均罰款7,942元，僅提升369元、即約4.6%，有議員明言，修例前後的罰款僅如「通脹般加少少」，全無阻嚇力，建議把檢控時限延長至一年，助當局搜證；有工會質疑懲罰未能反映事件嚴重性，促政府低判罰個案上訴，可惜當局一次又一次「放生」，令工人及家屬心冷。而修例後工業意外不但沒下跌，反而繼續上升。

經修訂的職安法例於2023年4月28日起生效，原本最高罰款是50萬元，修例後極嚴重罪行可以作公訴，最高罰款1,000萬元及監禁兩年，量刑須考慮被定罪單位的營業額。同時增加簡易程序罪行罰則，僱主一般責任條文，最高罰款由20萬元或50萬元，增至300萬元。政府當時曾預期修例後，法庭會相應地提高罰款額，以達到足夠阻嚇力，從而降低致命工業意外數字。

不過，本報發現，勞工處於修例通過至去年11月底共提出3,594項檢控，包括30項涉及「可公訴罪行」的檢控及3,564項透過「簡易程序」提出的檢控。判罰方面，最低罰款僅800元，而平均罰款僅8,311元，較條例通過前3年的平均罰款7,942元，僅增369元。有個案更是工人因意外身故，涉事公司僅被判罰款12萬元，判罰相等於法例最高罰款300萬元的4%。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文早前接連向律政司發公開信，對政府懶理工業意外懲處過輕大表不滿，她表示，修例後仍未見有「重手」的判罰，如修例前最高罰款50萬元，一般判罰約5萬元；修例後最高罰款升6倍至300萬元，但最近一宗個案只判罰12萬元，質疑「個判罰係咪應該跟番個比例？」

她又希望政府就低判罰個案上訴，向社會發出要加強阻嚇力的訊息。工會希望就低判罰個案上訴，但當局卻是一次又一次「放生」，由2020年至去年11月涉及職安健法例定罪的個案中，律政司僅就4宗個案的判刑提出覆核申請，而相關案件的司法程序仍在進行。

議員林振昇形容，罰款與修例前比較就如「通脹般加少少」，至於極嚴重罪行可作公訴的最高罰款為1,000萬元，現時只有一宗個案以公訴檢控，他質疑何謂「極嚴重」、相關門檻會否太高，又提到應把以簡易程序檢控的時限由9個月延長至一年，以便當局搜集足夠證據提出檢控。

罰得輕，當然也難達到政府期望減低工業意外的初衷，其實修例原意是希望提升法例阻嚇力，降低致命工業意外數字，但修例後工業意外不跌反升。據資料顯示，本港前年（2023年）有8,134宗工業意外，較2022年多4.8%，建造業是重災區，有3,097宗工業意外，較2022年升1.7%。前年有24名工人死於工業意外，雖較2022年少一人，但涉及建造業的致命個案，卻由2022年17人增至前年20人，增幅達18%，僅次於2021年的23宗。

■記者謝文軒

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