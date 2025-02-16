建造業依賴分判制　難保安全指令到位

建造業拖糧、欠薪及工業意外頻頻，工業傷亡權益會認為上述現象與行內一些文化不無關係，包括多重分判、價低者得投標制度、無落實執行法例法規、施工期不足、效率行先及安全教育不足等，業界是否將安全放在首位，令人質疑。建造業總工會理事長周思傑亦指，分判制度是建造業行內的運作方式，較理想是三判為止，但現實曾出現九判，這樣便不理想。

工權會總幹事蕭倩文昨日出席一個電台節目表示，建造業有多重分判制度，承建商的安全指令能否傳遞至前線施工人員令人懷疑，分判愈多，愈難控制及監管。她認為本港業界應考慮若無法監管，便不應容許多重分判。多重分判實際是每個層級都不想承擔責任，遇到不熟悉的工作範疇便分判，同時可節省行政成本，並將薪酬、福利等成本，轉移到分判商。蕭指出，目前法例無法規管發展商或業主違反安全條例時的責任，無相應懲罰，安全工作變成可做可不做，責任便主要由總承建商、二判、三判承擔。

出席同一節目的周思傑不否定分判制度，因為每層負責不同工作，但指較理想的分判運作是到三判為止，惟現實卻普遍會去到四判，更曾出現九判，認為這種情況絕對不理想。去年發生地盤致命工業意外的宗數亦不理想，質疑目前的安全制度在執行上遇到樽頸位及在施工時有否落實到位。