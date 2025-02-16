王毅晤烏克蘭外長　稱中方支持致力和平的努力

中共中央政治局委員兼外長王毅上周六（15日）晚在出席慕尼黑安全會議期間應約會見烏克蘭外長瑟比加。

王毅表示，中烏友好有傳統基礎，兩國在2011年就已建立戰略夥伴關係，雙邊關係保持正常發展；近年來，中國一直是烏克蘭第一大貿易夥伴；這在當前形勢下來之不易，也展現了雙方合作的潛力和空間。王毅指，中方視烏克蘭為朋友和夥伴，始終從長遠角度看待並推進中烏關係，願同烏方一道，排除不利因素，推進雙邊關係，開展務實合作。希望烏方繼續確保中國在烏機構和人員安全。

關於烏克蘭危機，王毅表示，中方始終為和平奔走、為促談努力；中方支持一切致力於和平的努力，期望達成公平、持久、有約束力、所有當事方都接受的和平協議。中方同全球南方國家發起的和平之友小組將繼續匯聚勸和促談的共識。

瑟比加表示，烏中一直保持聯繫溝通，兩國人民彼此友好；烏中合作互利共贏，為兩國人民帶來利益。烏克蘭嚴格恪守一個中國原則，願同中方加強交往合作，進一步密切兩國戰略夥伴關係，將繼續全力保護中國機構和公民安全。烏克蘭高度重視中國大國影響，讚賞中方秉持客觀平衡立場，期待中方為實現全面、公正、可持續和平發揮重要作用。