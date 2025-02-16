氣爆罹難者每人獲賠1100萬新台幣　否認先疏散VIP

台灣台中市新光三越百貨公司中港店氣爆事故，共造成4人死亡，36人受傷。新光三越上周六（15日）表示，全力投入後續善後工作，將提供每名罹難者家屬包括慰問金、保險理賠及其他補償等共1,100萬元（新台幣，下同，約266萬港元）。賴清德同日前往台中探望傷者時表示，將請行政院督促各工程做好工安。

新光三越營業本部長曹美虹上周六強調，公司為表達對罹難者家屬最深切的關懷與支持，除提供上述補償金，對仍住院治療的傷者也將依其需求全力協助安排轉院、看護等照護；並啟動員工心理支持計劃，希望大家逐漸回到正軌和正常生活。事發後涉事中港店停業，新光三越給予員工有薪假，確保工作權益不受影響。對有自稱是新光員工的網民爆料，指氣爆後沒有馬上立即疏散顧客，反而第一時間去安撫VIP室客人。曹美虹鄭否認，強調「每一個客人都是我們的心肝寶貝」。

勞動部上周六再度回應，對於「非直接受僱」於新光三越的勞工，如百貨內的專櫃、美食街、清潔、保安等，其對應之廠商等僱主，必須依《勞基法》所列的調動原則，優先將勞工安置到其他合適的工作場域工作。勞動部又表示，對於一些受這次事故波及僱主，若因停工導致經營困難，申請減班休息，也必須給付勞工每月最低工資28,590元（約6,900港元），勞工的勞、健保也要正常投保。

此外，台中市府事發後針對轄內39間大型百貨商場及量販店展開聯合稽查，上周五（14日）首波稽查2間百貨商場及2間量販店，查獲2業者有不合格項目，將分別依《建築法》罰款6萬至30萬元（約1.5萬至7.3萬港元）；其餘35家百貨商場及量販店預計周五（21日）前完成聯合稽查。