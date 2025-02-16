熊貓姊弟今日正式與公眾見面　「粉絲」提早4小時到場排隊

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」今日(16日)正式與公眾見面，吸引一眾「粉絲」入園，並提早到場排隊一睹牠們的真面目。據悉，排第一位的姓李男子於今日凌晨4時許起床，由大埔住所出發，前往海洋公園探訪熊貓龍鳳胎。海洋公園早上10時開門，不過他清晨6時已到場排隊。期間難掩現興奮心情，熱切期待進場。另外，有女子帶同櫈仔到場排隊，亦有不少人帶同熊貓毛公仔、飾物，準備與大熊貓寶寶打卡留念。

一名居住新界區的姓葉女「粉絲」早有準備，她昨晚入住附近的酒店，今晨8時半場排隊，取得37號籌。葉女指熊貓館內有人流管制，雖然訪客多但是可以接受。她指訪客十分興奮，因「家姐」由鞦韆墮地，大家在起哄大叫，職員提醒需保時安靜。另外，她認為貴賓團1500元一位太貴，1500元其實可以買年票。她希望如探訪時間長些更好，每次10分鐘更理想。

其中一名女「粉絲」表示，她本身持有年票，時常到海洋公園睇熊貓，她今日會探望全部6隻熊貓。她認為海洋公園的貴賓團1500元一位，每次進場都有50人，其實與普通排隊入場沒有大分別。她指「家姐」、「細佬」無論瞓覺或爬高爬低，一樣可愛。另外，她之前已買了好多熊貓紀念品，包括毛公仔、毛氈等，相信已花費總值約8至9千港元，如果今日發現新出紀念品的話，她會考慮入貨。

另一位6歲姓羅小朋友穿着熊貓上衣及帶毛公仔來探訪「家姐」、「細佬」。羅指特別喜歡「細佬」，因為牠好得意。不少熊貓迷都希望龍鳳胎沿保留「家姐」、「細佬」的名字，因為夠親切。

一名由四川成都來港的男子「阿秋」，本身為內地熊貓短片的博主。他今晨帶同熊貓毛公仔「花花」一同前往探望龍鳳胎。他昨日乘搭飛機到深圳然後來港，入住香港仔區處所，他打算今天便回去。他相信熊貓龍鳳胎會帶動香港的經濟，因為昨日他去山頂，都沒有這裡人多熱鬧。

另一名姓葉女子稱「細佬」由鞦韆上跌落地上，令在場人士興奮大叫。她滿意在館內5分鐘的體驗，就算以手機拍攝效果都不錯，故她認為1500元貴賓團實在太貴。她打算今日排隊入場3次。此外，她會參加熊貓龍鳳胎改名比賽，她提議取名「得得」及「芝芝」，她笑言如同小朋友被母親責罵時，小朋友會以「得喇」、「知喇」回應。另外，亦有「香港乜都得」、「吱吱喳喳」的意思。