美國務院更新官網　移除不支持台獨字句

台媒周日（16日）報道，美國國務院官網上周四（13日)更新有關美中關係現況介紹，新版本移除「不支持台灣獨立」字句，加入期待兩岸分歧能以和平、非脅迫、兩岸人民都能接受的方式解決，並加強華府支持台灣國際參與的措詞，指美國將持續支持台灣有意義地參與國際組織，「包括在適當情況下成為正式會員」

根據新版內容，美國國務院指中方多年來試圖栽培及安插中共黨員，擔任國際組織的領導階層和其他職位，並使用脅迫及拉攏手段來逃避嚴重侵犯人權責任。美方將致力遏止中方的侵略行為、惡意網絡活動，打擊其不公平貿易政策，並制止中方在全球販運鴉片類藥物芬太尼前體；反對中方透過合法和非法手段取得美國關鍵技術，推進軍事現代化。

新版提及美國國防部與台灣的合作，指美國會依照《台灣關係法》，向台灣提供必要國防物資與服務，使台灣能維持足夠自衞能力，維持抵抗任何武力或其他形式脅迫的能力。美國亦將持續支持台灣有意義地參與國際組織。

在上屆拜登政府時期，美國國務院亦曾在2022年5月刪除「不支持台獨」、「台灣是中國的一部分」等字句，但在約1個月後重新加入相關內容。