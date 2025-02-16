房委會推免租計劃助青年創業　有人開立體驗館助流浪貓覓新家

房屋委員會早前推出計劃，在旗下商場為合資格青年免租金提供舖位，計劃令不少有意創業的青年成功創業。當中，有青年開立體驗館，透過活動來讓有意人士收養流浪貓，既能滿足創業者理想，也可為流浪貓覓得新家。房委會指，會協助創業者基本的店舖翻新，並會收取淨利潤的20%，並再投放到計劃，以支持計劃的持續發展。

任逸民和拍檔透過「共築・創業家」計劃創業，他一直希望開設一個體驗館，既改變部分人對領養動物的負面觀感，也為流浪貓尋找幸福家園。體驗館內，顧客可付費玩桌上遊戲、與朋友互動等，期間亦可與等待領養的流浪貓相處，有興趣更可向體驗館的合作機構登記領養。

體驗館亦舉辦工作坊，邀請獸醫、獸醫護士或義工，教授參加者如何照顧貓隻和當中需要注意的細節。相關活動不僅幫助領養者，也惠及已飼養貓隻的家庭，讓他們掌握更適當的飼養方法。

該計劃開放予35歲或以下的青年參加，為有志創業的年輕人提供機會，同時把新元素帶到房委會旗下商場。房屋署總產業測量師/商業樓宇馮怡指，疫情後本地零售業面臨挑戰，房委會的商場也出現空置舖位，「我們思考與其將這些舖位重新出租給傳統行業，不如引入新元素和新面貌，也希望幫助有創意的年輕人踏出創業的第一步。」

房委會提供多方面支援，包括為參與者配對業內成功的創業人士作為「星級導師」，在創業過程中提供指導，也協助參加者進行基本的店鋪翻新，例如鋪設地氈、翻新牆身、提供空調和燈光照明等，讓他們以最快速度投入營運。若參加者能獲利，房委會會收取淨利潤的20%，並再投放到計劃，以支持計劃的持續發展。房屋署會積極考慮邀請其他發展商及私人商場的業主加入計劃，為年輕人提供更多創業機會。