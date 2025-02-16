台商場氣爆原因演變羅生門　傳現場曾聞到氣體味

台灣台中市新光三越百貨公司奪命氣爆事故發生後，台中地檢署截至周日（16日）已傳訊18人到場說明，釐清施工時是否把氣體管道切除或移置，導致氣體外溢引發氣爆。而氣爆後現場氣體管道照片也流出，顯示天然氣管道外觀及封塞塞頭均完整正常。對於氣體爆炸，天然氣公司和工班說法不一。負責供應天然氣的欣中天然氣公司表示，事發前3天已拆除氣體錶並封閉管道，但當時在場的工人卻稱聞到濃烈氣體味。

事故後，一張疑似施工工班與相關單位的對話截圖在網上瘋傳，內容顯示，工班曾回報工程涉及氣體管道，並通知新光三越。新光三越則回應會有專人「截氣」，惟最終卻發生氣體爆炸。另台媒報道，當天施工工班經大承包商發給小承包商，最後發給派遣工。當事人力公司業者被問是施工單位具體細節時，表示不方便回答，「會倒，不要鬧」。人力公司代表強調，派遣工在現場工作只是單純抽拉線路，沒有觸及管道。

據消防署公布現場關係人員筆錄顯示，上周四（13日）上午10時半氣爆發生前，有現場工人看到廠商用砂輪機（即角磨機）切割氣體管道，施作到東北角發生爆炸。也有機電人員稱，當日上午11點10分廠商詢問氣體管道開關把的位置，不久傳出氣體味，20分鐘後即11時半就發生爆炸，因此判斷裝修與爆炸有關。台中市消防局長孫福佑指出，消防員到場就發現警報偵測系統遭屏蔽未發生作用。欣中天然氣公司強調，氣爆後配合消防局鑑識小組到現場逐樓勘查結果，天然氣管道外觀及封塞塞頭均完整正常，確認沒有氣體洩漏反應，已初步排除氣爆肇因與天然氣有關。公司又強調，如要切割氣體管道，應告知公司由專業人員處置。