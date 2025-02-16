啟德體育園今再演練　港鐵調整車站安排等配合

啟德體育園開幕在即，政府今日(16日)再度舉行演練活動。港鐵公布，為配合啟德體育園舉行的演練活動，會於屯馬綫宋皇臺站和啟德站相應調整車站安排和列車服務，以方便參加者往返會場。期間，港鐵會採取客流管理措施及增加列車服務，包括將部分車站列為只供入站或出站，乘客預料需要額外等候時間，呼籲乘客為行程預留充裕的交通時間。

港鐵指，一如其他大型公眾活動，在活動結束散場時人數眾多，當局及車站或會實施人群管理措施，乘客有可能需要額外等候時間，在站外輪候分批進入車站。港鐵按照演練活動規模及性質，將採取客流管理措施及增加列車服務。屯馬綫列車服務將會加密至早上繁忙時間相若水平，亦會安排「空載列車」候命，適時調整服務。

另外，港鐵會加派車站人手協助乘客，並於晚間特定時段，特別是觀眾離場時，啟德站B、C及D出入口將「只供入站」，啟德站A出入口將「只供出站」。而宋皇臺站的D出入口「只供入站」，呼籲乘客為行程預留充裕的交通時間，等候入站時保持忍讓和耐心，並遵從警員及車站人員指示 。