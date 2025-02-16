微信測試接入DeepSeek模型　部分用家免費試用

內地即時通訊平台微信近日被發現在搜尋功能中測試接入DeepSeek模型，引發網民熱議。騰訊回應稱，用家可免費使用DeepSeek-R1滿血版模型，獲得更多元化的搜索體驗。

內媒近日上周六（15日）發現，在微信首頁上方的搜索框點開會出現一個「AI搜索」功能，目前顯示灰色測試中，只有部分人可以看到。點擊之後可選擇「深度思考」，即DeepSeek R1模型。通過它搜索時，會展示思考推理的流程。若未顯示該入口，說明暫未覆蓋到用戶的帳號。另外，微信的功能介紹頁面顯示，該產品涉及對DeepSeek開源大模型的提供與使用。

騰訊相關人士回應稱，微信搜一搜在調用混元大模型豐富AI搜索的同時，近日測試接入DeepSeek。據了解，目前騰訊多款產品已接入DeepSeek。上周四（13日），騰訊AI助手「騰訊元寶」完成更新，同時支持混元和DeepSeek兩大模型，打開騰訊元寶並進入對話介面，即可免費使用DeepSeek-R1模型。另外，騰訊雲AI代碼助手ima也接入DeepSeek-R1模型。