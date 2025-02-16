逾6成受訪者倡政府開源增加收入　增設物業空置稅調高印花稅等

政府本月底發表新一份財政預算案，有團體今日(16日)公布一項調查，發現逾60%受訪者認為，政府應對財赤的首要措施是增加收入，其中最多人認為要增加投資，由投資回報增加收入，其次是透過賣地、調高各項印花稅等。該團體認為在開源節流措施下，基層市民首當其衝，建議當局避免削減社福和民生開支，應該推出基層生活津貼，以及發放兩個月以及再提供電費補貼等措施。

社區組織協會於今年1月16日至2月9日，透過網上問卷調查，訪問了279名基層市民。調查結果顯示，64.5%受訪者認為政府首要是開源以增加收入；58.8%建議設立物業空置稅作為新稅項，增加有經濟能力人士持有空間物業的成本，增加公共財政收入；32.6%建議調高利得稅，目前本港利得稅上限為16.5%，水平自2008/09年度以來已未有調升，屬全球各地較低水平，調查亦顯示，57.3%受訪者傾向建議政府善用公共資源提升行政效能，不少更建議當局透過完善採購程序，以減省公帑。

此外，若政府推出開源節流措施，調查指有59.1%訪者表示日後或需要節衣縮食，以減少日常生活開支，情況頗為嚴峻。有70.3%建議預算案應向每名生活在貧窮線下及正領取各項社會福利的基層人士派發5,000港元基層生活津貼；64.9%建議向各項福利計劃受助者發放額外兩個月津貼、乃至電力補貼等。

社協認為新一份預算案更有效的做法是做到精準扶貧，將資源用在最有需要支援的弱勢群體中，不應大幅削減公共開支，當局應展開稅制檢討，並設金融相關稅項，亦要訂立貧窮影響評估機制，改善政策以增加居民自助能力，減少福利開支。