內地女子食膠袋6年　經手術取出發臭膠袋碎

來自山西省的18歲女子小麗6年前開始食用膠袋，最終因腹痛難忍被送往醫院，經檢查發現其胃及腸腔內堆積了大量膠袋碎片和條狀塑膠，導致腸梗阻。近日她在陝西省西安市紅會醫院南院區接受治療後，目前已脫離危險，狀態平穩。

小麗的異食癖行為始於12歲，起初她只是偶爾撕碎膠袋食用，由於攝入量較少，身體未出現明顯不適。但隨着她食用膠袋量逐漸增加，最終導致胃腸道內堆積了大量膠袋碎片，其家長意識到問題的嚴重性，隨即帶她前往西安紅會醫院尋求進一步治療。西安市紅會醫院內鏡中心主任、消化內科南院區負責人施育鵬表示，小麗的情況屬於典型的異食癖，由於膠袋在小麗的胃腸道內堆積時間久，混成團塊狀並發酵產生異味。施育鵬的於本月上旬分三次為小麗進行了內鏡下異物取出手術。最終成功取出發臭的異物，並避免進一步的併發症。

施育鵬指出，異食癖是一種罕見的進食障礙，成因或與代謝紊亂、微量元素缺乏或心理因素有關。若不及時干預，異食癖可能引發感染、胃穿孔、腸梗阻等嚴重併發症，甚至危及生命。