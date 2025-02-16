「HKSOS」助搜救56次　推出1年救135人　平均約2小時

香港不時發生市民行山時需要救援的事件，政府遂推出緊急救援手機應用程式「HKSOS」協助搜救。以「HKSOS」命名的「HKSOS越野跑」今日(16日)在山頂舉行，執法部門表示，自HKSOS推出以來，已協助56次搜救行動，成功救援135名市民，平均搜救時間需要約2小時。

執法部門指，HKSOS不僅提升了搜救行動的效率，還能有效節省資源，對社會意義重大，呼籲市民積極推廣該應用程式。而自從疫情緩解後，深度遊推廣令參加戶外活動的市民大幅上升，而市民對健康追求日益增加。不過，一些市民輕信網上行山攻略、獨自出行，甚或在惡劣天氣下冒險上山，此類行為會導致事故數字及相關受傷或死亡個案有所上升。而應用程式設計簡單易用，能夠滿足不同群體的需求，未來將繼續善用科技。

資料顯示，相關應用程式於去年1月正式推出，用以加強公眾安全，提升緊急救援隊伍執行任務時的搜救速度。此手機應用程式不但能讓市民直接與999報案中心聯繫，亦具備意外偵測功能，能發出獨有的SOS信號，即使在極端惡劣或無電話信號的情況下，搜救隊伍也能找到求救人的位置。