議員提修正案倡大欖隧道免費　政府憂塞車兼營運赤字

大欖隧道專營權今年5月底屆滿，立法會將在本周三（19日）審議新收費方案。議員田北辰提出「大改」修正案，認為私家車、電單車及商用車在繁忙時間以外都應免費，並指出欖隧免費是「理念之爭」，因現時屯門公路免費、元朗欖隧卻需要收費，若財赤下政府以「用者自付」為原則，則欖隧收費有違公平原則。而政府在會前以書面回應，指修正案會令欖隧塞車及營運赤字。

《2024年行車隧道（政府）（修訂）條例草案》下，政府建議私家車分時段收費，於繁忙時段收費45港元、一般時段收費30港元、非繁忙時段收費18港元；的士全日劃一收28港元；貨車和巴士等商用車輛全日劃一收費43港元。而在修正案中，除的士劃一收費5港元外，私家車、電單車和商用車輛（的士除外）僅於非公眾假期的周一至周六早上繁忙時段南行和下午繁忙時段北行，才需進行分段收費，其餘時間一律免費。

田北辰表示，政府需在「解決堵塞」與「用者自付」兩個大原則中擇其一，若政府以解決隧道堵塞為目標，則非繁忙時段、路段不應收費；若在財赤下以「用者自付」為原則，則全港所有隧道都應收費以示公平，但料屆時將民意沸騰。

政府日前回信立法會秘書處表示，若田北辰的修正案獲通過，預計將令大欖隧道誘發車流，造成交通手擠塞，並招致營運赤字，有違「收回成本」原則。政府認為，該方案將導致全年逾8成半時間無法收取相關車輛的隧道費，預計總收入大幅下跌超過8成，每年收入由原方案約7.2億港元降至1.3億港元，低於預計營運成本，赤字將逾2.7億港元。