流感活躍快測準確率參差　醫生憂延誤診斷致病情惡化

近期多種傳染病同時爆發，包括流感及人類偏肺病毒等，據衞生署衞生防護中心資料顯示，由今年初至上周三(12日)已錄得310宗流感嚴重個案，與去年同期相比增長約70%，當中有9名兒童出現嚴重併發症或死亡。有協會今日(16日)舉行記者會，席間有醫生指出，市面上多款快速測試包的質素參差，部分準確率低至20%，擔心或會導致延誤診斷使病情惡化，建議市民選擇合適且有認證的快測。

港人農曆新年長假期間外遊後返港，近日陸續復工復課，多種呼吸道感染的風險亦隨之增加。香港大學醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華表示，不少港人假期會北上探親，而當地正盛行鼻病毒及人類偏肺病毒等病原體，其中人類偏肺病毒感染的死亡率更高達3.9%；至於港人熱門旅遊地點之一的日本，當地流感疫情嚴重，醫療機構人滿為患。

面對多疫夾擊，高危群組暴露於感染風險中，他們出現重症的風險亦增加。以幼童為例，感染呼吸道疾病後，可能會引發支氣管炎、肺炎及急性呼吸衰竭，繼而導致入院、使用人工呼吸輔助器，甚至增加死亡風險。有研究指出，0至5歲的幼童因呼吸道感染而需住院及入深切治療部的比率是6至15歲小童的6倍及4.7倍。

市民出現病徵時，多以快測檢測是否感染呼吸道病毒，但坊間的快測質素參差，可能導致「假陽性」情況(即病人已受感染，但測試卻顯示無確診)。香港中文大學生物醫學學院客座副教授招彥燾稱，市面上的快測質量參差不齊，準確度低至20%，而質素較佳的快測產品準確度卻可高達90%。

招彥燾指，部分廠商可能為降低成本而將貨就價，當收到投訴時，並可能將責任歸咎於病毒量較低或採樣方法不當，導致患者錯過隔離及接受治療的黃金時期。而測試結果的強度和顏色，同樣會影響市民能否準確辨別結果，他強調，即使是非常微弱的線也應該被視為確診，並補充指，快測在控制呼吸道感染方面扮演關鍵角色，認為政府需立法規管市面上販售的快測產品，以確保市民能獲得能準確檢測當季流行病毒的快測。