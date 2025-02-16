顧客投訴紅底褲甩色致敏　胖東來先獎勵再追究侵權

有女子早前指，購自胖東來的紅色內褲清洗時持續掉色，使用後更有過敏反應。

近日，有內地網民投訴，河南零售企業胖東來被爆出售的紅色內褲掉色、致敏，成為輿論焦點。胖東來其後將涉事品牌系列產品下架，並發聲明向顧客道歉，但上周五（14日）發布相關調查結果指，涉事產品經檢測為合格產品，將向爆料顧客發放投訴獎金，再追究其侵犯公司名譽權的行為。

根據胖東來長達53頁的調查報告，顯示涉事的富妮來品牌女士內褲經3間檢測機構確認為合格產品，但投訴顧客在產品未經鑑定和鑑定結果出具前，以及醫院醫生無法確定直接因果關係的情況下，斷定產品掉色引起過敏，並在網上傳播誤導性訊息，對胖東來品牌及產品聲譽造成嚴重影響。

胖東來表示，將向投訴顧客發放500元人民幣（約537港元）投訴獎勵，同時承擔相關醫療費用，另將依法維權，關於對方嚴重侵犯公司名譽權行為，原則上追責金額不低於100萬元人民幣（約107萬港元）。此外，相關責任人對企業文化理念理解不足，未按流程標準處理顧客投訴，導致顧客受到傷害並引發社會負面輿論，因此已免職或降級處理。