兩岸多地現大霧　上海關閉航道

兩岸多地周日（16日）出現大霧，中央氣象台發布大霧黃色預警，上海、浙江中北部、江西中北部、湖南中北部、福建東南部等地的部分地區有大霧，局部地區出現能見度低於200米的強濃霧。而台灣氣象署亦對全台11縣市發出濃霧特報，西半部地區及金門等地易有局部低雲或霧影響能見度。

受大霧影響，上海海事局於周日早上6時20分啟動大霧藍色預警響應，轄區內包括黃浦江、長江上海段、洋山港在內所有航道實施臨時交通管制。江西156個高速收費站入口臨時關閉，江西省氣象台周日早上5時47分變更大霧橙色預警信號，提醒機場、高速公路、渡輪碼頭等單位要加強調度指揮；駕駛人員必須嚴格控制車、船行進速度；民眾應減少戶外活動。

在台灣，金門往返五通、泉州小三通上午8時起暫停航駛，400多人行程受阻，金門縣港務處提醒旅客在搭船前，請預先向船公司確認。而金門尚義機場的空運交通也一度中斷，由於清晨濃霧籠罩，能見度一度僅有500米，多架次航班取消，直至上午9時許，濃霧漸散，機場能見度回升至800米後，航班才逐步恢復正常起降。